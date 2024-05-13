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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты обстреляли село на Херсонщине: есть попадание в жилой дом и жертвы

Оккупанты обстреляли село на Херсонщине: есть попадание в жилой дом и жертвы

Киев  •  УНН

13 мая 2024, 14:01  •  4972 просмотра

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В результате российских обстрелов погибли двое гражданских в селе Кизомыс Херсонской области.

Армия рф обстреляла село на Херсонщине. Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, есть попадание в жилой дом, погибли мужчина и женщина, передает УНН.

Оккупанты обстреляли село Кизомыс Белозерской громады. Один из ударов пришелся по жилому дому. В результате этого в доме возник пожар, во время ликвидации которого спасатели обнаружили тела погибших местных жителей 

- сообщил Прокудин.

По словам председателя ОВА, травмы, несовместимые с жизнью, получили два человека - мужчина 1955 года рождения и женщина 1962 года рождения.

"Мои соболезнования родным убитых российской армией...", - добавил Прокудин.

Армия рф утром атаковала село в Херсонской области, пожилой мужчина получил ранения13 мая 2024, 05:48 • 15503 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
khersonskaya-oblastХерсонская область
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