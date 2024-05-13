Оккупанты обстреляли село на Херсонщине: есть попадание в жилой дом и жертвы

На Буковине разоблачили правоохранителя, который помогал уклонистам выехать за границу

Правоохранителя задержали за то, что он, используя свое служебное положение, незаконно помогал военнообязанным мужчинам незаконно покинуть Украину. Теперь мужчине грозит до до 9 лет за решеткой с конфискацией имущества.