Окупанти обстріляли село на Херсонщині: є влучання у житловий будинок та жертви
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних у селі Кизомис Херсонської області.
Армія рф обстріляла село на Херсонщині. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, є влучання у житловий буинок, загинули чоловік та жінка, передає УНН.
Окупанти обстріляли село Кізомис Білозерської громади. Один із ударів прийшовся по житловому будинку. Внаслідок цього в оселі виникла пожежа, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіла загиблих місцевих жителів
За словами голови ОВА, травми, несумісні з життям, отримали двоє людей – чоловік 1955 року народження та жінка 1962 року народження.
"Мої співчуття рідним убитих російською армією…", - додав Прокудін.
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