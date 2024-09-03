Оккупанты обстреляли Николаевскую область баллистическими ракетами и дронами: без жертв
Киев • УНН
Вражеские войска нанесли удары по Николаевской области баллистическими ракетами и дронами. Повреждены дома и автомобили, но жертв нет, сообщил председатель Николаевской ОГА.
Оккупанты нанесли удары баллистическими ракетами по Николаевской области. В результате обстрелов повреждены дома и автомобили, однако жертв нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, в Николаевской области
2 сентября в 11:36 и ночью, 3 сентября, в 03:10 противник нанес удар баллистическими ракетами, предварительно Искандер-М, по двум районам: Вознесенский и Николаевский. Указано, что данные попадания произошли на открытых территориях, поэтому обошлось без жертв.
Утром 2 сентября агрессор использовал дрон типа FPV для атаки на село Солончаки. Позже 3 сентября были нанесены артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. В результате атаки FPV-дрона повреждены частный дом и автомобиль. Пострадавших нет.
Также 2 сентября дрон типа FPV также атаковал город Очаков. В 18:08 был осуществлен минометный обстрел акватории Очаковской общины. К счастью, пострадавших нет.
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