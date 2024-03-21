В Николаеве прогремел взрыв

Звуки взрыва было слышно в Николаеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.

Детали

В Николаевской области объявление воздушная тревога.

Позднее Ггродской голова Александр Сенкевич сообщил об атаке баллистикой на Николаев.

"Громкий взрыв в городе. Баллистика. Николаевцы, прошу без фото. Информацию предоставим впоследствии", - пояснил он.

Председатель ОВА Виталий Ким прокомментировал: "Видим все. Работаем".

Дополнение

На Николаевщине за прошедшие сутки армия рф нанесла удары по территории Куцурубской общины. Также обстрелы зафиксировали в городе Очаков Очаковской общины. Люди не травмировались.