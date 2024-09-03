Окупанти обстріляли Миколаївщину балістичними ракетами та дронами: без жертв
Київ • УНН
Ворожі війська завдали ударів по Миколаївській області балістичними ракетами та дронами. Пошкоджено будинки та автомобілі, але жертв немає, повідомив голова Миколаївської ОВА.
Окупанти завдали ударів балістичними ракетами по Миколаївщині. Унаслідок обстрілів пошкоджені будинки та автомобілі, проте жертв немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївській області
2 вересня о 11:36 та уночі, 3 вересня, о 03:10 противник завдав удару балістичними ракетами, попередньо Іскандер-М, по двох районах: Вознесенський та Миколаївський. Зазначено, що дані влучання відбулися на відкритих територіях, тому обійшлося без жертв.
Зранку 2 вересня агресор використав дрон типу FPV для атаки на село Солончаки. Пізніше 3 вересня були завдані артилерійські обстріли по Куцурубській громаді. Внаслідок атаки FPV-дрона пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Постраждалих немає.
Також 2 вересня дрон типу FPV також атакував місто Очаків. О 18:08 було здійснено мінометний обстріл акваторії Очаківської громади. На щастя, постраждалих немає.
У Миколаєві пролунав вибух03.09.24, 03:37 • 108085 переглядiв