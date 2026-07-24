Оккупанты ударили авиабомбами по Запорожью, одна попала в кладбище

Оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью, одна из них попала на территорию кладбища. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Есть пострадавшие, разрушены и повреждены частные дома - сообщил Федоров.

По словам главы ОВА, одна из авиабомб ударила по территории кладбища в одном из районов Запорожья.

Разрушенные надгробия еще раз доказывают - Россия - страна-террорист - резюмировал Федоров.

Число пострадавших от удара по Запорожью возросло до 28 – ОВА