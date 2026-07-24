Оккупанты ударили авиабомбами по Запорожью, одна попала в кладбище
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Одна из бомб попала на территорию кладбища, есть пострадавшие и разрушения.
Оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью, одна из них попала на территорию кладбища. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
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По словам главы ОВА, одна из авиабомб ударила по территории кладбища в одном из районов Запорожья.
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