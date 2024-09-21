Оккупанты нанесли по Сумщине 12,5 тыс. ударов с начала года - ОВА
Киев • УНН
С начала 2024 года российские оккупанты нанесли по Сумской области более 12,5 тыс. ударов, что значительно превышает показатель за весь 2023 год. Враг продолжает атаковать критическую инфраструктуру и гражданское население.
С начала года оккупанты нанесли по Сумской области более 12,5 тыс. ударов, в то время как за 2023 год их было 8 тыс. Об этом сообщает Сумская ОГА, передает УНН.
По информации областной военной администрации, число обстрелов, которые россия наносит по жилой, критической инфраструктуре, в частности по энергетическим объектам Сумской области по сравнению с показателями прошлого года существенно возросло. В частности, только с начала года на Сумщине зафиксировали более 12,5 тысяч вражеских ударов, в то время как за 2023 год их было 8 тысяч
Глава ОВА Владимир Артюх отметил, что враг продолжает применять мощные средства огневого поражения - авиационные бомбы, ракеты, беспилотники, чтобы поражать объекты критической инфраструктуры и калечить и убивать наших людей.
"Поэтому мы и в дальнейшем проводим эвакуацию, в том числе принудительную, вывозим из опасных территорий детей и сегодня рассматривается вопрос о расширении перечня этих территорий. Сегодня задача для руководителей на местах качественно обеспечить этот процесс для защиты людей", - добавил Артюх.
Напомним
В Сумской области ночью уничтожили 2 вражеских ударных дрона типа "Shahed". За ночь российские войска совершили 17 обстрелов региона, зафиксировано 76 взрывов. В Миропольской громаде погиб человек.