Оккупанты нанесли по Сумщине 12,5 тыс. ударов с начала года - ОВА

С начала года оккупанты нанесли по Сумской области более 12,5 тыс. ударов, в то время как за 2023 год их было 8 тыс. Об этом сообщает Сумская ОГА, передает УНН.

По информации областной военной администрации, число обстрелов, которые россия наносит по жилой, критической инфраструктуре, в частности по энергетическим объектам Сумской области по сравнению с показателями прошлого года существенно возросло. В частности, только с начала года на Сумщине зафиксировали более 12,5 тысяч вражеских ударов, в то время как за 2023 год их было 8 тысяч