Оккупанты нанесли по Сумщине 12,5 тыс. ударов с начала года - ОВА

ukenru
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные
  •  112689 просмотра

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Эксклюзив
Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
  •  119185 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Эксклюзив
Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
20 сентября 2024, 12:47  •  123882 просмотра

Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

Эксклюзив
АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
20 сентября 2024, 11:08  •  128394 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
20 сентября 2024, 07:38  •  119416 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
20 сентября 2024, 06:50  •  147644 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
20 сентября 2024, 06:39  •  115976 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
19 сентября 2024, 12:40  •  142425 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
19 сентября 2024, 12:09  •  220918 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Эксклюзив
Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
19 сентября 2024, 10:36  •  155162 просмотра

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф потеряла 1440 военных за сутки

рф потеряла 1440 военных за сутки

  •  24687 просмотра
В Кривом Роге от ракетного удара погибли 12-летний мальчик и две женщины

В Кривом Роге от ракетного удара погибли 12-летний мальчик и две женщины

  •  28984 просмотра
Оккупанты осуществили 322 удара по Запорожской области

Оккупанты осуществили 322 удара по Запорожской области

  •  23259 просмотра
На Николаевщине разрушен склад сельхозпредприятия, сбиты 3 дрона

На Николаевщине разрушен склад сельхозпредприятия, сбиты 3 дрона

  •  20110 просмотра
В Донецкой области враг ранил 17 человек

В Донецкой области враг ранил 17 человек

  •  16518 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

20 сентября 2024, 10:43  •  126511 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

20 сентября 2024, 10:13  •  128025 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

20 сентября 2024, 10:08  •  129549 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

20 сентября 2024, 07:24  •  135396 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

20 сентября 2024, 06:50  •  147644 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

  •  42080 просмотра
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

  •  112689 просмотра
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

  •  68258 просмотра
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября 2024, 03:03  •  119536 просмотра
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

19 сентября 2024, 03:07  •  174437 просмотра
Актуальное
Оккупанты нанесли по Сумщине 12,5 тыс. ударов с начала года - ОВА

Оккупанты нанесли по Сумщине 12,5 тыс. ударов с начала года - ОВА

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 12:50  •  5518 просмотра

Read in English

С начала 2024 года российские оккупанты нанесли по Сумской области более 12,5 тыс. ударов, что значительно превышает показатель за весь 2023 год. Враг продолжает атаковать критическую инфраструктуру и гражданское население.

С начала года оккупанты нанесли по Сумской области более 12,5 тыс. ударов, в то время как за 2023 год их было 8 тыс. Об этом сообщает Сумская ОГА, передает УНН.

По информации областной военной администрации, число обстрелов, которые россия наносит по жилой, критической инфраструктуре, в частности по энергетическим объектам Сумской области по сравнению с показателями прошлого года существенно возросло. В частности, только с начала года на Сумщине зафиксировали более 12,5 тысяч вражеских ударов, в то время как за 2023 год их было 8 тысяч 

- говорится в сообщении.

Глава ОВА Владимир Артюх отметил, что враг продолжает применять мощные средства огневого поражения - авиационные бомбы, ракеты, беспилотники, чтобы поражать объекты критической инфраструктуры и калечить и убивать наших людей.

"Поэтому мы и в дальнейшем проводим эвакуацию, в том числе принудительную, вывозим из опасных территорий детей и сегодня рассматривается вопрос о расширении перечня этих территорий. Сегодня задача для руководителей на местах качественно обеспечить этот процесс для защиты людей", - добавил Артюх.

Напомним

В Сумской области ночью уничтожили 2 вражеских ударных дрона типа "Shahed". За ночь российские войска совершили 17 обстрелов региона, зафиксировано 76 взрывов. В Миропольской громаде погиб человек.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война