Окупанти завдали по Сумщині 12,5 тис. ударів з початку року - ОВА

З початку року окупанти завдали по Сумській області більше 12,5 тис. ударів, у той час як за 2023 рік їх було 8 тис. Про повідомляє Сумська ОВА, передає УНН.

За інформацією обласної військової адміністрації, число обстрілів, які росія завдає по житловій, критичній інфраструктурі, зокрема по енергетичних об’єктах Сумської області порівняно із показниками минулого року суттєво зросла. Зокрема лише з початку року на Сумщині зафіксували більше 12,5 тисяч ворожих ударів, у той час як за 2023 рік їх було 8 тисяч - йдеться в повідомленні.

Очільник ОВА Володимир Артюх зазначив, що ворог продовжує застосовувати потужні засоби вогневого ураження – авіаційні бомби, ракети, безпілотники, аби вражати об’єкти критичної інфраструктури і калічити та вбивати наших людей.

"Тому ми й надалі проводимо евакуацію, у тому числі примусову, вивозимо із небезпечних територій дітей і на сьогодні розглядається питання про розширення переліку цих територій. Сьогодні завдання для керівників на місцях якісно забезпечити цей процес для захисту людей", - додав Артюх.

Нагадаємо

У Сумській області вночі знищили 2 ворожих ударних дрони типу "Shahed". За ніч російські війсбка здійснили 17 обстрілів регіону, зафіксовано 76 вибухів. У Миропільській громаді загинула людина.