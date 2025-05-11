Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Херсону: пострадала 76-летняя жительница
Киев • УНН
Российская армия обстреляла Корабельный район Херсона, в результате чего пострадала 76-летняя местная жительница. Она госпитализирована с взрывной, черепно-мозговой травмами и другими ранениями.
Херсон под атаками российских захватчиков - оккупационная армия ударила по Корабельному району города.
Передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.
российская оккупационная армия ударила из артиллерии по Корабельному району Херсона. В результате обстрела пострадала 76-летняя жительница.
Женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения спины и бедра.
Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Напомним
Российские войска обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области. Ранены трое людей в Покровске, Миронограде и Константиновке, повреждены десятки гражданских объектов.
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