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Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Херсону: пострадала 76-летняя жительница

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Российская армия обстреляла Корабельный район Херсона, в результате чего пострадала 76-летняя местная жительница. Она госпитализирована с взрывной, черепно-мозговой травмами и другими ранениями.

Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Херсону: пострадала 76-летняя жительница

Херсон под атаками российских захватчиков - оккупационная армия ударила по Корабельному району города.

Передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

российская оккупационная армия ударила из артиллерии по Корабельному району Херсона. В результате обстрела пострадала 76-летняя жительница.

- говорится в сообщении областной военной администрации.

Женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения спины и бедра.

Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Напомним

Российские войска обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области. Ранены трое людей в Покровске, Миронограде и Константиновке, повреждены десятки гражданских объектов.

Очередные КАБ оккупантов: в результате обстрелов Харьковщины пострадали 4 человека, повреждены дома и авто11.05.25, 10:26 • 2134 просмотра

Игорь Тележников

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