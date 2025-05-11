Окупанти завдали артилерійського удару по Херсону: постраждала 76-річна жителька
Київ • УНН
Російська армія обстріляла Корабельний район Херсона, внаслідок чого постраждала 76-річна місцева жителька. Її госпіталізовано з вибуховою, черепно-мозковою травмами та іншими пораненнями.
Херсон під атаками російських загарбників - окупаційна армія вдарила по Корабельному району міста.
Передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
російська окупаційна армія вдарила з артилерії по Корабельному району Херсона. Внаслідок обстрілу постраждала 76-річна жителька.
Жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення спини та стегна.
Потерпілу доправили до лікарні для надання медичної допомоги.
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