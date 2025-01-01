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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты лишили украинцев без паспорта рф доступа к жизненно важным лекарствам

Оккупанты лишили украинцев без паспорта рф доступа к жизненно важным лекарствам

Киев  •  УНН

 • 1473 просмотра

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С 1 января на ВОТ украинцы без паспорта РФ не могут получить льготные медикаменты и помощь. Лекарства доступны только за свой счет, но их сложно найти, а цены в 2-3 раза выше рыночных.

С 1 января россияне временно оккупированных территориях лишили прав тех, кто отказался от паспорта рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Без паспорта рф граждане на ВОТ не смогут получить никакой помощи.

Украинцы на временно оккупированных территориях больше не могут получать льготные медикаменты, в частности:

- Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- Астматики;

- Диабетики;

Кроме того, покупка лекарств теперь доступна только за свой счет, однако:

- Достать необходимые препараты почти невозможно.

- Если и удастся, цены в 2-3 раза выше рыночных.

россияне не только лишают права на помощь, но и создают искусственный дефицит, чтобы заставить людей принять вражеский паспорт.

Напомним

Более половины котельных на оккупированных территориях Донетчины вышли из строя из-за некомпетентности коллаборационистов. Больше всего пострадал Мариуполь, где большинство районов остались без тепла в новогоднюю ночь.

Алина Волянская

Алина Волянская

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