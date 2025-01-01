Окупанти позбавили українців без паспорта рф доступу до життєво важливих ліків
Київ • УНН
З 1 січня на ТОТ українці без паспорта РФ не можуть отримати пільгові медикаменти та допомогу. Ліки доступні лише за власний кошт, але їх складно знайти, а ціни в 2-3 рази вищі за ринкові.
З 1 січня росіяни тимчасово окупованих територіях позбавили прав тих, хто відмовився від паспорта рф. Про це УНН повідомляє із посиланням на Центр національного спротиву.
Деталі
Без паспорта рф громадяни на ТОТ не зможуть отримати жодної допомоги.
Українці на тимчасово окупованих територіях більше не можуть отримувати пільгові медикаменти, зокрема:
- Люди із серцево-судинними захворюваннями;
- Астматики;
- Діабетики;
Крім того, купівля ліків тепер доступна лише за власний кошт, проте:
- Дістати необхідні препарати майже неможливо.
- Якщо й вдасться, ціни в 2-3 рази вищі за ринкові.
росіяни не тільки позбавляють права на допомогу, але й створюють штучний дефіцит, щоб змусити людей прийняти ворожий паспорт.
Нагадаємо
Більше половини котелень на окупованих територіях Донеччини вийшли з ладу через некомпетентність колаборантів. Найбільше постраждав Маріуполь, де більшість районів залишилися без тепла у новорічну ніч.