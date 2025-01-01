Новорічна ніч без тепла: бездіяльність окупантів призвела до відсутності опалення на ТОТ

Окупанти залишили жителів тимчасово окупованих територій без тепла у найхолоднішу пору року, пише УНН з посиланням на Центр національного спротиву.

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За інформацією, понад половина котелень, які росіяни намагалися запустити на тимчасово окупованих територіях Донеччини, вийшли з ладу. У новорічну ніч більшість міст, а особливо Маріуполь, залишилися без опалення.

Головною причиною цього є бездіяльність колаборантів

Центр національного спротиву зазначає, що місцеві зрадники:

- Не здатні організувати роботу комунальних служб.

- Відправили працівників ЖКГ на "службу" в армію ворога.

- Не виплачують зарплати тим, хто залишився.

Нагадаємо

У Старокримському водосховищі стрімко знижується рівень води, що загрожує водопостачанню Маріуполя. Аналогічна ситуація спостерігається у Бердянському водосховищі, де рівень води значно знизився з вересня.