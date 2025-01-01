Новорічна ніч без тепла: бездіяльність окупантів призвела до відсутності опалення на ТОТ
Київ • УНН
Більше половини котелень на окупованих територіях Донеччини вийшли з ладу через некомпетентність колаборантів. Найбільше постраждав Маріуполь, де більшість районів залишилися без тепла у новорічну ніч.
Окупанти залишили жителів тимчасово окупованих територій без тепла у найхолоднішу пору року, пише УНН з посиланням на Центр національного спротиву.
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За інформацією, понад половина котелень, які росіяни намагалися запустити на тимчасово окупованих територіях Донеччини, вийшли з ладу. У новорічну ніч більшість міст, а особливо Маріуполь, залишилися без опалення.
Головною причиною цього є бездіяльність колаборантів
Центр національного спротиву зазначає, що місцеві зрадники:
- Не здатні організувати роботу комунальних служб.
- Відправили працівників ЖКГ на "службу" в армію ворога.
- Не виплачують зарплати тим, хто залишився.
Нагадаємо
У Старокримському водосховищі стрімко знижується рівень води, що загрожує водопостачанню Маріуполя. Аналогічна ситуація спостерігається у Бердянському водосховищі, де рівень води значно знизився з вересня.