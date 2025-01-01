Новогодняя ночь без тепла: бездействие оккупантов привело к отсутствию отопления на ВОТ
Киев • УНН
Более половины котельных на оккупированных территориях Донецкой области вышли из строя из-за некомпетентности коллаборационистов. Больше всего пострадал Мариуполь, где большинство районов остались без тепла в новогоднюю ночь.
Оккупанты оставили жителей временно оккупированных территорий без тепла в холодное время года, пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
По информации, более половины котельных, которые россияне пытались запустить на временно оккупированных территориях Донетчины, вышли из строя. В новогоднюю ночь большинство городов, а особенно Мариуполь, остались без отопления.
Главной причиной этого является бездействие коллаборационистов
Центр национального сопротивления отмечает, что местные предатели:
- Не способны организовать работу коммунальных служб.
- Отправили работников ЖКХ на "службу" в армию врага.
- Не выплачивают зарплаты тем, кто остался.
Напомним
В Старокрымском водохранилище стремительно снижается уровень воды, что угрожает водоснабжению Мариуполя. Аналогичная ситуация наблюдается в Бердянском водохранилище, где уровень воды значительно снизился с сентября.