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Новогодняя ночь без тепла: бездействие оккупантов привело к отсутствию отопления на ВОТ

Новогодняя ночь без тепла: бездействие оккупантов привело к отсутствию отопления на ВОТ

Киев  •  УНН

 • 8593 просмотра

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Более половины котельных на оккупированных территориях Донецкой области вышли из строя из-за некомпетентности коллаборационистов. Больше всего пострадал Мариуполь, где большинство районов остались без тепла в новогоднюю ночь.

Оккупанты оставили жителей временно оккупированных территорий без тепла в холодное время года, пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По информации, более половины котельных, которые россияне пытались запустить на временно оккупированных территориях Донетчины, вышли из строя. В новогоднюю ночь большинство городов, а особенно Мариуполь, остались без отопления.

Главной причиной этого является бездействие коллаборационистов

Центр национального сопротивления отмечает, что местные предатели:

- Не способны организовать работу коммунальных служб.

- Отправили работников ЖКХ на "службу" в армию врага.

- Не выплачивают зарплаты тем, кто остался.

Напомним

В Старокрымском водохранилище стремительно снижается уровень воды, что угрожает водоснабжению Мариуполя. Аналогичная ситуация наблюдается в Бердянском водохранилище, где уровень воды значительно снизился с сентября.

Алина Волянская

Алина Волянская

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