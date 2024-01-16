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Оккупанты изменили вектор штурмовых действий в Луганской области: 19 атак отбито

Киев  •  УНН

16 январь 2024, 06:58  •  2094 просмотра

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Российские войска перенесли свои штурмовые действия с направления Макеевки на направление Серебрянского леса и Белогоровки в Луганской области, сообщил глава Луганской областной военной администрации.

Российские войска в Луганской области изменили направление своих штурмовых действий, перенаправив их от Макеевки на Серебрянский лес и Белогоровку, сообщил во вторник глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Оккупанты изменили вектор штурмовых действий, сместив его от Макеевки на Серебрянский лес и Белогоровку. В этих очагах за вчера отбито 19 атак россиян. Значительная часть наступлений противника происходила при поддержке авиации

- проинформировал Лысогор в Telegram.

По словам главы ОВА, враг пытался вытеснить наших защитников из лесного массива, однако россиян постигла неудача - около 90 раненых и убитых захватчиков, три уничтоженных танка и ряд другой техники.

Кроме того, по данным Лысогора, удар с неба нанесен по Новолюбовке. Под плотный минометный и артиллерийский обстрел попало Невское. В обоих населенных пунктах еще остаются люди.

Что касается ситуации на оккупированных территориях области, то, по данным главы ОВА, так называемый "избирком лнр" разрешил на выборах президента рф голосовать по украинской ID-карте, а в детской больнице в Лутугино требуют документы российского образца.

Напомним

Во время утреннего обстрела Украины 8 января российские военные "случайно" уронили авиабомбу ФАБ-250 на временно оккупированное Рубежное Луганской области. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Окупанти змінили вектор штурмових дії на Луганщині: 19 атак відбито
Occupants changed the vector of assault in Luhansk region: 19 attacks repelled
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