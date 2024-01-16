Окупанти змінили вектор штурмових дії на Луганщині: 19 атак відбито

Російські війська у Луганській області змінили напрямок своїх штурмових дій, перенаправивши їх від Макіївки на Серебрянський ліс та Білогорівку, повідомив у вівторок голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

Окупанти змінили вектор штурмових дій, змістивши його від Макіївки на Серебрянський ліс та Білогорівку. У цих осередках за учора відбито 19 атак росіян. Значна частина наступів противника відбувалася за підтримки авіації - поінформував Лисогор у Telegram.

Зі слів голови ОВА, ворог намагався витиснути наших захисників з лісового масиву, проте росіян спіткала невдача - близько 90 поранених і вбитих загарбників, три знищених танки та низка іншої техніки.

Окрім того, за даними Лисогора, удару з неба завдано по Новолюбівці. Під щільний мінометний та артилерійський обстріл потрапило Невське. В обох населених пунктах ще залишаються люди.

Щодо ситуації на окупованих територіях області, то, за даними голови ОВА, так званий "виборчком лнр" дозволив на виборах президента рф голосувати за українською ID-карткою, а в у дитячій лікарні в Лутугиному вимагають документи російського зразка.

Нагадаємо

Під час ранкового обстрілу України 8 січня російські військові "випадково" впустили авіабомбу ФАБ-250 на тимчасове окуповане Рубіжне Луганської області.