Оккупанты атакуют: ракетная угроза в Днепропетровской и Запорожской областях

СБУ отвечает на заявление мида рф: признание военного поражения и вывод оккупантов из Украины - единственное заявление от рф, достойное внимания мира

В СБУ заявили, что единственное заявление рф, которое заслуживает внимания, - это объявление поражения в войне и вывод оккупационных войск с украинской земли.