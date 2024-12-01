Оккупанты атаковали Сумщину: 42 обстрела и 69 взрывов
Киев • УНН
Шесть общин Сумской области подверглись вражеским атакам с использованием различных видов вооружения. Больше всего пострадали Краснопольская и Великописаревская общины, где зафиксированы обстрелы из БПЛА, минометов и FPV-дронов.
В течение дня вражеские войска нанесли 42 обстрела по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области, что повлекло 69 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, передает УНН.
Детали
Под огнем оказались шесть общин: Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская и Середино-Будская.
Краснопольская община: враг сбросил взрывные устройства с беспилотников (12 взрывов), обстрелял из минометов (7 взрывов), применил реактивные системы залпового огня (15 взрывов) и FPV-дроны (1 взрыв).
Великописаревская община: зафиксированы обстрелы из БпЛА (7 взрывов), атаки FPV-дронами (14 взрывов) и минометный обстрел (5 взрывов).
Миропольская община: в результате артиллерийских обстрелов в повреждено нежилое помещение. Враг совершил три удара из ствольной артиллерии.
Эсманская община: на территории упало 2 мины, сброшенные вражескими войсками, а середина-Будская и Шалыгинская общины пострадали от атак FPV-дронами.
Сумская область: рф нанесла удар, вызвав 31 взрыв6 апр. 2024, 05:45 • 37886 просмотров