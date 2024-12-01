Оккупанты атаковали Сумщину: 42 обстрела и 69 взрывов

В течение дня вражеские войска нанесли 42 обстрела по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области, что повлекло 69 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, передает УНН.

Детали

Под огнем оказались шесть общин: Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская и Середино-Будская.

Краснопольская община: враг сбросил взрывные устройства с беспилотников (12 взрывов), обстрелял из минометов (7 взрывов), применил реактивные системы залпового огня (15 взрывов) и FPV-дроны (1 взрыв).

Великописаревская община: зафиксированы обстрелы из БпЛА (7 взрывов), атаки FPV-дронами (14 взрывов) и минометный обстрел (5 взрывов).

Миропольская община: в результате артиллерийских обстрелов в повреждено нежилое помещение. Враг совершил три удара из ствольной артиллерии.

Эсманская община: на территории упало 2 мины, сброшенные вражескими войсками, а середина-Будская и Шалыгинская общины пострадали от атак FPV-дронами.

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