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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты атаковали Сумщину: 42 обстрела и 69 взрывов

Оккупанты атаковали Сумщину: 42 обстрела и 69 взрывов

Киев  •  УНН

 • 1292 просмотра

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Шесть общин Сумской области подверглись вражеским атакам с использованием различных видов вооружения. Больше всего пострадали Краснопольская и Великописаревская общины, где зафиксированы обстрелы из БПЛА, минометов и FPV-дронов.

В течение дня вражеские войска нанесли 42 обстрела по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области, что повлекло 69 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, передает УНН.

Детали

Под огнем оказались шесть общин: Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская и Середино-Будская. 

Краснопольская община: враг сбросил взрывные устройства с беспилотников (12 взрывов), обстрелял из минометов (7 взрывов), применил реактивные системы залпового огня (15 взрывов) и FPV-дроны (1 взрыв). 

Великописаревская община: зафиксированы обстрелы из БпЛА (7 взрывов), атаки FPV-дронами (14 взрывов) и минометный обстрел (5 взрывов). 

Миропольская община: в результате артиллерийских обстрелов в повреждено нежилое помещение. Враг совершил три удара из ствольной артиллерии. 

Эсманская община: на территории упало 2 мины, сброшенные вражескими войсками, а середина-Будская и Шалыгинская общины пострадали от атак FPV-дронами. 

Сумская область: рф нанесла удар, вызвав 31 взрыв6 апр. 2024, 05:45 • 37886 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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