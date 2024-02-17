Оккупанты атаковали Купянск: разрушен двухэтажный дом, под завалами могут быть люди

Армия рф атаковала Купянск. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, разрушен двухэтажный дом, есть раненые, а под завалами могут находиться люди, передает УНН.

"Около 13:30 в результате обстрела города Купянск разрушен двухэтажный дом на 2 подъезда, повреждены по меньшей мере 5 частных домов. Две женщины с травмами госпитализированы в медицинские учреждения, одному гражданскому мужчине оказали помощь на месте. Под завалами могут находиться люди. Ликвидация последствий продолжается", - сообщил Синегубов.

Председатель ОВА также добавил, что оккупанты продолжают наносить авиаудары по приграничным населенным пунктам Харьковской области. Только за день - более 10 ударов.