Окупанти атакували Куп'янськ: зруйнований двохповерховий будинок, під завалами можуть бути люди

Армія рф атакувала Куп'янськ. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, зруйнований двохповерховий будинок, є поранені, а під завалами можуть перебувати люди, передає УНН.

"Близько 13:30 внаслідок обстрілу міста Куп’янськ зруйнований двохповерховий будинок на 2 під'їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків. Дві жінки із травмами шпиталізовані до медичних закладів, одному цивільному чоловіку надали допомогу на місці. Під завалами можуть перебувати люди. Ліквідація наслідків триває", - повідомив Синєгубов.

Голова ОВА також додав, що окупанти продовжують завдавати авіаударів по прикордонних населених пунктах Харківської області. Лише за день - більше 10 ударів.