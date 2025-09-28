Оккупанты атаковали гражданский автомобиль дроном в Харьковской области: погиб мужчина, пострадали женщина и ребенок
Киев • УНН
В Дергачевской общине Харьковской области российские оккупанты атаковали гражданский автомобиль дроном. Погиб 44-летний мужчина, 41-летняя женщина и 14-летняя девочка получили ранения и острую реакцию на стресс.
В Дергачевской общине Харьковской области российские оккупанты атаковали гражданский автомобиль с помощью ударного дрона на трассе в Прудянку. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Подробности
По словам Синегубова, в результате атаки БпЛА погиб 44-летний мужчина.
Также ранения получила 41-летняя женщина и пострадала 14-летняя девочка, которая испытала острую реакцию на стресс
По его словам, пострадавших доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Напомним
За минувшие сутки российские войска нанесли удары беспилотниками по семи населенным пунктам Харьковской области. В результате атак 42-летний мужчина получил ранения, а гражданская инфраструктура получила повреждения.