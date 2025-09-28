Окупанти атакували цивільне авто дроном на Харківщині: загинув чоловік, постраждали жінка та дитина
В Дергачівській громаді Харківської області російські окупанти атакували цивільний автомобіль дроном. Загинув 44-річний чоловік, 41-річна жінка та 14-річна дівчинка отримали поранення та гостру реакцію на стрес.
У Дергачівській громаді Харківської області російські окупанти атакували цивільний автомобіль за допомогою ударного дрона на трасі до Прудянки. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Деталі
За словами Синєгубова, внаслідок атаки БпЛА загинув 44-річний чоловік.
Також поранення отримала 41-річна жінка і постраждала 14-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес
За його словами постраждалих доправили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.
Нагадаємо
За минулу добу російські війська здійснили удари безпілотниками по семи населених пунктах Харківської області. Внаслідок атак 42-річний чоловік отримав поранення, а цивільна інфраструктура зазнала пошкоджень.