Окупанти атакували цивільне авто дроном на Харківщині: загинув чоловік, постраждали жінка та дитина

Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 19894 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 34723 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 27137 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 29672 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 54786 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 67553 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 87202 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 143120 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 55744 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 48346 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ворожа атака на Київ: 4 загиблих, 13 постраждалих, пошкоджені житлові будинки й дитсадок28 вересня, 07:24 • 14987 перегляди
Запрошення Трампа до москви залишається чинним - пєсков28 вересня, 09:29 • 7968 перегляди
Масована атака рф на Київщину: кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 31, серед них троє дітейPhoto28 вересня, 10:08 • 16904 перегляди
Київ після масованої атаки: Ігнат закликає не поширювати відео з уламками28 вересня, 10:53 • 9166 перегляди
Парламентські вибори у Молдові визнані такими, що відбулися – ЦВК13:05 • 15728 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 50601 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 143120 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 66244 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 76164 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 76700 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Марк Рютте
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Запоріжжя
Молдова
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 25900 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 87202 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 46623 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 51140 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 52655 перегляди
The Times
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
Х-47М2 «Кинджал»
Fox News

Окупанти атакували цивільне авто дроном на Харківщині: загинув чоловік, постраждали жінка та дитина

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

В Дергачівській громаді Харківської області російські окупанти атакували цивільний автомобіль дроном. Загинув 44-річний чоловік, 41-річна жінка та 14-річна дівчинка отримали поранення та гостру реакцію на стрес.

Окупанти атакували цивільне авто дроном на Харківщині: загинув чоловік, постраждали жінка та дитина

У Дергачівській громаді Харківської області російські окупанти атакували цивільний автомобіль за допомогою ударного дрона на трасі до Прудянки. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

За словами Синєгубова, внаслідок атаки БпЛА загинув 44-річний чоловік.

Також поранення отримала 41-річна жінка і постраждала 14-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес 

– написав очільник ОВА в Телеграмі.

За його словами постраждалих доправили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Нагадаємо

За минулу добу російські війська здійснили удари безпілотниками по семи населених пунктах Харківської області. Внаслідок атак 42-річний чоловік отримав поранення, а цивільна інфраструктура зазнала пошкоджень.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харківська область