Киев • УНН
российские оккупанты совершили атаку дроном на общественный транспорт в Херсоне, повредив два автобуса частных перевозчиков на 8 и 48 маршрутах, информации о раненых нет.
Оккупанты днем с дрона атаковали два автобуса частных перевозчиков, которые работали на 8 и 48 маршрутах в Херсоне. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Около 13.00 враг с дрона атаковал общественный транспорт в Херсоне. Повреждены два автобуса частных перевозчиков, которые работали на 8 и 48 маршрутах. Информация о раненых не поступала
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