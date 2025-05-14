Оккупанты атаковали дронами гражданских жителей в Казачьей Лопани на Харьковщине и обстреляли "скорую"

Ранения в результате атаки российских БПЛА получили двое мужчин 87-ми и 75-ти лет. Впоследствии оккупанты ударили FPV-дроном по бригаде "скорой", прибывшей на место происшествия.

Передает УНН со ссылкой на Вячеслава Задоренко, начальника Дергачевской ГВА.

Детали

Захватчики продолжают атаковать гражданских в Харьковской области.

Около 17:40 российские террористы в очередной раз применили ударные БПЛА против гражданских жителей Казачьей Лопани. В результате обстрела ранения получили двое мужчин 87-ми и 75-ти лет.

По уточнению, повреждения мягких тканей головы и грудной клетки получил первый мужчина, а у второго – травма левой голени. Врачи экстренной медицинской помощи оперативно прибыли на место происшествия и оказали пострадавшим необходимую помощь, отметил Дергачевской ГВА. Но впоследствии добавил, что террор был продолжен и против врачей.

россияне также ударили FPV-дроном и по бригаде "скорой", прибывшей на место происшествия для оказания помощи пострадавшим. - сообщил Задоренко в своем ТГ-канале.

К счастью, работники "экстренки" ранений не получили, однако был поврежден служебный автомобиль медицинской бригады, говорится в отчете.

Напомним

14 мая россияне нанесли авиаудар по Белопольской громаде, вызвав пожар в здании. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако есть информация о двух травмированных.

В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли наступление россиян на Казачью Лопань в Харьковской области