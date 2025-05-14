Оккупанты атаковали дронами гражданских жителей в Казачьей Лопани на Харьковщине и обстреляли "скорую"

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии
16:00 • 43291 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14:42 • 30796 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

13:55 • 69326 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
13:50 • 40898 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

13:18 • 39496 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

12:09 • 84283 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

Эксклюзив
14 мая, 07:33 • 54602 просмотра

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Эксклюзив
14 мая, 07:17 • 72065 просмотра

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта

14 мая, 05:56 • 62646 просмотра

Зеленский о возможной продолжительности войны: не десять лет

14 мая, 05:00 • 67242 просмотра

Финал Кубка Украины: "Динамо" против "Шахтера" - где смотреть, фаворит, настроения команд

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.9м/с
39%
744мм
Популярные новости

Дружба на миллионы или откуда у народного депутата Копытина новенький "крузак"

14 мая, 08:02 • 112814 просмотра

Кто "слил" дела НАБУ? Международный аудит выявил провалы внутреннего контроля и влияние на дело Углавы

14 мая, 09:07 • 103380 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

14 мая, 09:18 • 54566 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

14 мая, 09:23 • 111870 просмотра

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

14 мая, 11:12 • 38138 просмотра
публикации

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

16:34 • 18966 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

16:00 • 43296 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

13:55 • 69332 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

12:09 • 84287 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

14 мая, 09:23 • 111999 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14:08 • 18757 просмотра

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

14 мая, 11:12 • 38241 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

14 мая, 09:18 • 54666 просмотра

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля

14 мая, 06:55 • 58779 просмотра

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

13 мая, 16:52 • 67404 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Оккупанты атаковали дронами гражданских жителей в Казачьей Лопани на Харьковщине и обстреляли "скорую"

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Российские дроны атаковали Казачью Лопань, ранив двух мужчин. После этого оккупанты ударили FPV-дроном по бригаде "скорой", прибывшей на место происшествия.

Оккупанты атаковали дронами гражданских жителей в Казачьей Лопани на Харьковщине и обстреляли "скорую"

Ранения в результате атаки российских БПЛА получили двое мужчин 87-ми и 75-ти лет. Впоследствии оккупанты ударили FPV-дроном по бригаде "скорой", прибывшей на место происшествия.

Передает УНН со ссылкой на Вячеслава Задоренко, начальника Дергачевской ГВА.

Детали

Захватчики продолжают атаковать гражданских в Харьковской области.

Около 17:40 российские террористы в очередной раз применили ударные БПЛА против гражданских жителей Казачьей Лопани. В результате обстрела ранения получили двое мужчин 87-ми и 75-ти лет. 

По уточнению, повреждения мягких тканей головы и грудной клетки получил первый мужчина, а у второго – травма левой голени. Врачи экстренной медицинской помощи оперативно прибыли на место происшествия и оказали пострадавшим необходимую помощь, отметил Дергачевской ГВА. Но впоследствии добавил, что террор был продолжен и против врачей.

россияне также ударили FPV-дроном и по бригаде "скорой", прибывшей на место происшествия для оказания помощи пострадавшим.

- сообщил Задоренко в своем ТГ-канале.

К счастью, работники "экстренки" ранений не получили, однако был поврежден служебный автомобиль медицинской бригады, говорится в отчете. 

Напомним

 14 мая россияне нанесли авиаудар по Белопольской громаде, вызвав пожар в здании. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако есть информация о двух травмированных.

В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли наступление россиян на Казачью Лопань в Харьковской области26.11.24, 10:20 • 17086 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Харьковская область
Беспилотный летательный аппарат
Brent
$66.31
Bitcoin
$103,376.20
S&P 500
$5,891.00
Tesla
$346.18
Газ TTF
$35.15
Золото
$3,191.89
Ethereum
$2,589.63