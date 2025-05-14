На Сумщині рятувальники ліквідували пожежу, що виникла через ворожий удар

14 травня росіяни нанесли авіаудар по Білопільській громаді. Рятувальники ліквідували займання в одній із будівель.

Попередньо, є двоє травмованих пише УНН із посиланням на ДСНС.

14 травня в другій половині дня ворог завдав удару по житловому сектору Білопільської громади. Внаслідок удару, часткових руйнувань зазнали житлові будинки громадян, транспортні засоби та будівлі господарського призначення. Також в одній з будівель виникла пожежа - ідеться у дописі.

Як зазначають рятувальники, полум'я вдалося вчасно загасити й не допустити подальшого його поширення.

За попередньою інформацією, на місці події травмовано двоє громадян - повідомили у ДСНС.

Раніше УНН писав, що 14 травня росіяни також поцілили в об'єкт промислової інфраструктури у Сумській громаді. У результаті удару рф по обʼєкту промисловості у Сумській громаді одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.