На Сумщині рятувальники ліквідували пожежу, що виникла через ворожий удар

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф
16:00 • 11106 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14:42 • 14206 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

13:55 • 41666 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
13:50 • 26872 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

13:18 • 26680 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

12:09 • 64347 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

Ексклюзив
14 травня, 07:33 • 50055 перегляди

Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам

Ексклюзив
14 травня, 07:17 • 71068 перегляди

Біткоїн - це індикатор фінансової та політичної кон'юнктури. Фінтехексперт розповіла, чому виросла крипта

14 травня, 05:56 • 61793 перегляди

Зеленський про можливу ​​тривалість війни: не десять років

14 травня, 05:00 • 67057 перегляди

Фінал Кубку України: "Динамо" проти "Шахтаря" - де дивитися, фаворит, настрої команд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1м/с
28%
745мм
Популярнi новини

Роберт Де Ніро закликав до протесту проти Трампа на відкритті Каннського кінофестивалю

14 травня, 06:55 • 49443 перегляди

Дружба на мільйони чи звідки у народного депутата Копитіна новенький "крузак"

14 травня, 08:02 • 99044 перегляди

Хто "злив" справи НАБУ? Міжнародний аудит виявив провали внутрішнього контролю та вплив на справу Углави

14 травня, 09:07 • 88404 перегляди

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

14 травня, 09:18 • 35073 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

14 травня, 09:23 • 84441 перегляди
Публікації

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

16:00 • 11125 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

13:55 • 41687 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

12:09 • 64366 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

14 травня, 09:23 • 85139 перегляди

Хто "злив" справи НАБУ? Міжнародний аудит виявив провали внутрішнього контролю та вплив на справу Углави

14 травня, 09:07 • 89045 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14:08 • 12484 перегляди

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

11:12 • 22192 перегляди

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

14 травня, 09:18 • 35511 перегляди

Роберт Де Ніро закликав до протесту проти Трампа на відкритті Каннського кінофестивалю

14 травня, 06:55 • 49852 перегляди

Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

13 травня, 16:52 • 62788 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

На Сумщині рятувальники ліквідували пожежу, що виникла через ворожий удар

Київ • УНН

 • 216 перегляди

14 травня росіяни завдали авіаудар по Білопільській громаді, спричинивши пожежу в будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання, проте є інформація про двох травмованих.

На Сумщині рятувальники ліквідували пожежу, що виникла через ворожий удар

14 травня росіяни нанесли авіаудар по Білопільській громаді. Рятувальники ліквідували займання в одній із будівель.

Попередньо, є двоє травмованих пише УНН із посиланням на ДСНС.

14 травня в другій половині дня ворог завдав удару по житловому сектору Білопільської громади. Внаслідок удару, часткових руйнувань зазнали житлові будинки громадян, транспортні засоби та будівлі господарського призначення. Також в одній з будівель виникла пожежа

- ідеться у дописі.

Як зазначають рятувальники, полум'я вдалося вчасно загасити й не допустити подальшого його поширення.

За попередньою інформацією, на місці події травмовано двоє громадян

- повідомили у ДСНС.

Раніше УНН писав, що 14 травня росіяни також поцілили в об'єкт промислової інфраструктури у Сумській громаді. У результаті удару рф по обʼєкту промисловості у Сумській громаді одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаКримінал та НП
Сумська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Brent
$66.10
Bitcoin
$103,507.60
S&P 500
$5,895.96
Tesla
$346.37
Газ TTF
$35.15
Золото
$3,186.89
Ethereum
$2,597.13