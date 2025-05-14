На Сумщине спасатели ликвидировали пожар, возникший из-за вражеского удара

14 мая россияне нанесли авиаудар по Белопольской общине. Спасатели ликвидировали возгорание в одном из зданий.

Предварительно, есть двое травмированных пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

14 мая во второй половине дня враг нанес удар по жилому сектору Белопольской общины. В результате удара, частичные разрушения получили жилые дома граждан, транспортные средства и здания хозяйственного назначения. Также в одном из зданий возник пожар - говорится в заметке.

Как отмечают спасатели, пламя удалось вовремя потушить и не допустить дальнейшего его распространения.

По предварительной информации, на месте происшествия травмированы двое граждан - сообщили в ГСЧС.

Ранее УНН писал, что 14 мая россияне также попали в объект промышленной инфраструктуры в Сумской общине. В результате удара РФ по объекту промышленности в Сумской общине один человек погиб, еще семеро получили ранения.