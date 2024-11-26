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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли наступление россиян на Казачью Лопань в Харьковской области

В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли наступление россиян на Казачью Лопань в Харьковской области

Киев  •  УНН

 • 4517 просмотра

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Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО опроверг информацию о наступлении россиян на Казачью Лопань, указав, что Силы обороны Украины полностью контролируют приграничье.

Информация о наступлении россиян на Казачью Лопань в Харьковской области не соответствует действительности. Силы обороны полностью контролируют приграничье. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко во вторник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на сейчас информация о наступлении россиян на Казачью Лопань, что на Харьковщине, которую распространяют их паблики, не соответствует действительности. Силы обороны полностью контролируют пограничье", - написал Коваленко.

Дополнение

Сержант подразделения РУБПАК бригады ГПСУ "Гарт" сообщал 25 ноября, что на Харьковщине российские оккупанты не оставляют попыток создать буферную зону, ситуация остается сложной.

Третья штурмовая зачистила поселок на Харьковщине от оккупантов: есть новая партия пленных25 нояб. 2024, 17:32 • 23889 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
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