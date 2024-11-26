В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли наступление россиян на Казачью Лопань в Харьковской области

Информация о наступлении россиян на Казачью Лопань в Харьковской области не соответствует действительности. Силы обороны полностью контролируют приграничье. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко во вторник в Telegram, пишет УНН.

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"По состоянию на сейчас информация о наступлении россиян на Казачью Лопань, что на Харьковщине, которую распространяют их паблики, не соответствует действительности. Силы обороны полностью контролируют пограничье", - написал Коваленко.

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Сержант подразделения РУБПАК бригады ГПСУ "Гарт" сообщал 25 ноября, что на Харьковщине российские оккупанты не оставляют попыток создать буферную зону, ситуация остается сложной.

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