Третья штурмовая бригада ВСУ одержала победу на Харьковщине, освободив поселок Копанки от оккупантов. Кроме успешной операции по зачистке, наши бойцы захватили новую партию пленных из 1-й танковой армии рф. Об этом сообщает официальный канал 3 ОШБр, передает УНН.

Оккупанты, пытаясь отступить, обстреливали друг друга 152 калибром, чтобы избежать захвата украинскими силами. Их попытки самоуничтожения не помогли. Украинские воины успешно зачистили поселок и взяли новую партию россиян в плен, часть из которых уже под следствием за преступления, совершенные на территории Украины.

Поселок Копанки сейчас полностью под контролем ВСУ.

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За последние сутки российская армия понесла значительные потери. Только за последние сутки в бою с украинскими силами погибло 1610 солдат. ВСУ ликвидировали уже 732 350 российских военных.