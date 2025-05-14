Окупанти атакували дронами цивільних мешканців у Козачій Лопані на Харківщині та обстріляли "швидку"
Київ • УНН
Російські дрони атакували Козачу Лопань, поранивши двох чоловіків. Після цього окупанти вдарили FPV-дроном по бригаді "швидкої", що прибула на місце події.
Поранення внаслідок атаки російських БПЛА отримали двоє чоловіків 87-ми та 75-ти років. Згодом окупанти вдарили FPV-дроном по бригаді "швидкої", яка прибула на місце події.
Передає УНН із посиланням на Вячеслава Задоренко, начальника Дергачівської МВА.
Деталі
Загарбники продовжують атакувати цивільних на Харківщині.
Близько 17:40 російські терористи вкотре застосували ударні БПЛА проти цивільних мешканців Козачої Лопані Унаслідок обстрілу поранення отримали двоє чоловіків 87-ми та 75-ти років.
За уточненням, пошкодження м'яких тканин голови та грудної клітини отримав перший чоловік, а у другого – травма лівої гомілки. Лікарі екстреної медичної допомоги оперативно прибули на місце події та надали постраждалим необхідну допомогу, зазначив Дергачівської МВА. Але згодом додав, що терор було продовжено і проти лікарів.
росіяни також вдарили FPV-дроном і по бригаді "швидкої", яка прибула на місце події для надання допомоги постраждалим.
На щастя, працівники "екстренки" поранень не зазнали, однак було пошкоджено службовий автомобіль медичної бригади, ідеться у звіті.
Нагадаємо
14 травня росіяни завдали авіаудар по Білопільській громаді, спричинивши пожежу в будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання, проте є інформація про двох травмованих.
У Центрі протидії дезінформації РНБО спростували наступ росіян на Козачу Лопань на Харківщині26.11.24, 10:20 • 17086 переглядiв