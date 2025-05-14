Окупанти атакували дронами цивільних мешканців у Козачій Лопані на Харківщині та обстріляли "швидку"

Поранення внаслідок атаки російських БПЛА отримали двоє чоловіків 87-ми та 75-ти років. Згодом окупанти вдарили FPV-дроном по бригаді "швидкої", яка прибула на місце події.

Передає УНН із посиланням на Вячеслава Задоренко, начальника Дергачівської МВА.

Деталі

Загарбники продовжують атакувати цивільних на Харківщині.

Близько 17:40 російські терористи вкотре застосували ударні БПЛА проти цивільних мешканців Козачої Лопані Унаслідок обстрілу поранення отримали двоє чоловіків 87-ми та 75-ти років.

За уточненням, пошкодження м'яких тканин голови та грудної клітини отримав перший чоловік, а у другого – травма лівої гомілки. Лікарі екстреної медичної допомоги оперативно прибули на місце події та надали постраждалим необхідну допомогу, зазначив Дергачівської МВА. Але згодом додав, що терор було продовжено і проти лікарів.

росіяни також вдарили FPV-дроном і по бригаді "швидкої", яка прибула на місце події для надання допомоги постраждалим. - повідомив Задоренко у своєму ТГ-каналі.

На щастя, працівники "екстренки" поранень не зазнали, однак було пошкоджено службовий автомобіль медичної бригади, ідеться у звіті.

Нагадаємо

14 травня росіяни завдали авіаудар по Білопільській громаді, спричинивши пожежу в будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання, проте є інформація про двох травмованих.

У Центрі протидії дезінформації РНБО спростували наступ росіян на Козачу Лопань на Харківщині