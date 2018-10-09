Охрана арсенала с боеприпасами под Ичней усилили
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Охрану военного арсенала под Ичней в Черниговской области, где сейчас раздаются взрывы, усилили. Об этом сказал на брифинге заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко, передает корреспондент УНН.
"С целью наращивания способности по охране данного арсенала охрана, которая там была, ВОХР, была усилена батальоном охраны и обороны", - сообщил Тимошенко.
Он добавил, что пока жертв и травмированных среди военнослужащих и сотрудников ВСУ нет.
"Также нет сообщений о жертвах и раненых среди населения", - резюмировал Тимошенко.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га. Ориентировочно на складах находится 88 тыс. тонн боеприпасов.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.