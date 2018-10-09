Охорону арсеналу з боєприпасами під Ічнею посилено

"З метою нарощування спроможності щодо охорони даного арсеналу охорона, яка там була, ВОХР, була посилена батальйоном охорони та оборони", - повідомив Тимошенко.

Він додав, що наразі жертв та травмованих серед військовослужбовців та працівників ЗСУ немає.

"Також немає повідомлень про жертв та поранених серед населення", - резюмував Тимошенко.

Як повідомляв УНН, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га. Орієнтовно на складах знаходиться 88 тис. тонн боєприпасів.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.