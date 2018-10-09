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Охорону арсеналу з боєприпасами під Ічнею посилено

Охорону арсеналу з боєприпасами під Ічнею посилено

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Охорону військового арсеналу під Ічнею у Чернігівській області, де наразі лунають вибухи, посилено. Про це сьогодні сказав під час брифінгу заступник начальник Генерального штабу Збройних сил України Родіон Тимошенко, передає кореспондент УНН.

"З метою нарощування спроможності щодо охорони даного арсеналу охорона, яка там була, ВОХР, була посилена батальйоном охорони та оборони", - повідомив Тимошенко.

Він додав, що наразі жертв та травмованих серед військовослужбовців та працівників ЗСУ немає.

"Також немає повідомлень про жертв та поранених серед населення", - резюмував Тимошенко.

Як повідомляв УНН, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га. Орієнтовно на складах знаходиться 88 тис. тонн боєприпасів.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.

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