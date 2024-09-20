Ограниченно годных до 25 лет не будут мобилизовать, есть директива - нардеп
Киев • УНН
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил о директиве Командования Сухопутных Войск о запрете мобилизации ограниченно годных до 25 лет. Текст директивы не публикуется, поскольку имеет гриф.
Ограниченно годных, которым не исполнилось 25 лет не будут мобилизовать, есть соответствующая директива Командования Сухопутных Войск, сообщил в пятницу нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
Все ограниченно годные, кого прям сейчас пытаются МОБИЛИЗИРОВАТЬ и вы до 25 лет - хорошие новости. Есть директива запрещающая призыв до 25 лет
Нардеп пояснил, что соответствующую директиву выдало Командование Сухопутных Войск.
"Сам текст публиковать нельзя. Он под грифом", - добавил Гончаренко.
Ранее УНН сообщал, что на одном из ближайших пленарных заседаний народные депутаты планируют рассмотрение закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно прохождения военной службы по мобилизации лицами, не достигшими 25-летнего возраста (рег. №11379-д). Закон уже принят в первом чтении.