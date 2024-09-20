Ограниченно годных до 25 лет не будут мобилизовать, есть директива - нардеп

Ограниченно годных, которым не исполнилось 25 лет не будут мобилизовать, есть соответствующая директива Командования Сухопутных Войск, сообщил в пятницу нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Все ограниченно годные, кого прям сейчас пытаются МОБИЛИЗИРОВАТЬ и вы до 25 лет - хорошие новости. Есть директива запрещающая призыв до 25 лет - написал Гончаренко в Telegram.

Нардеп пояснил, что соответствующую директиву выдало Командование Сухопутных Войск.

"Сам текст публиковать нельзя. Он под грифом", - добавил Гончаренко.

Ранее УНН сообщал, что на одном из ближайших пленарных заседаний народные депутаты планируют рассмотрение закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно прохождения военной службы по мобилизации лицами, не достигшими 25-летнего возраста (рег. №11379-д). Закон уже принят в первом чтении.