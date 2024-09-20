Обмежено придатних до 25 років не мобілізовуватимуть, є директива - нардеп
Київ • УНН
Нардеп Олексій Гончаренко повідомив про директиву Командування Сухопутних Військ щодо заборони мобілізації обмежено придатних до 25 років. Текст директиви не публікується, оскільки має гриф.
Обмежено придатних, яким не виповнилося 25 років не мобілізовуватимуть, є відповідна директива Командування Сухопутних Військ, повідомив у п'ятницю нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
Всі обмежено придатні, кого прям зараз намагаються МОБІЛІЗУВАТИ і ви до 25 років - гарні новини. Є директива забороняюча призов до 25 років
Нардеп пояснив, що відповідну директиву видало Командування Сухопутних Військ.
"Сам текст публікувати не можна. Він під грифом", - додав Гончаренко.
Раніше УНН повідомляв, що на одному з найближчих пленарних засідань народні депутати планують розгляд закону про внесення змін до деяких законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку (реєстр. №11379-д). Закон вже ухвалений у першому читанні.