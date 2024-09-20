Обмежено придатних до 25 років не мобілізовуватимуть, є директива - нардеп

Обмежено придатних, яким не виповнилося 25 років не мобілізовуватимуть, є відповідна директива Командування Сухопутних Військ, повідомив у п'ятницю нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

Всі обмежено придатні, кого прям зараз намагаються МОБІЛІЗУВАТИ і ви до 25 років - гарні новини. Є директива забороняюча призов до 25 років - написав Гончаренко у Telegram.

Нардеп пояснив, що відповідну директиву видало Командування Сухопутних Військ.

"Сам текст публікувати не можна. Він під грифом", - додав Гончаренко.

Раніше УНН повідомляв, що на одному з найближчих пленарних засідань народні депутати планують розгляд закону про внесення змін до деяких законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку (реєстр. №11379-д). Закон вже ухвалений у першому читанні.