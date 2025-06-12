Ограничения электроснабжения для населения этим летом не прогнозируются – эксперт

Ограничений электроснабжения для населения текущим летом в Украине не ожидается. Риски для бизнеса также маловероятны. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга, передает УНН.

Детали

По его словам, если ситуация с обстрелами из россии не ухудшится, лето удастся пройти без отключений света.

Я не ожидаю никаких ограничений в этом году, если не начнутся снова массированные атаки на энергетическую инфраструктуру. По меньшей мере из тех калькуляций, которые мы в Центре делали, из того, что мы считали, – ограничений для населения не должно быть, ограничения для бизнеса маловероятны. Потому что в целом тех мощностей, которые сейчас могут быть задействованы, должно хватать - сказал он.

Эксперт заметил, что в своем анализе он исходит из доступной информации. Дополнительные данные могут повлиять на прогноз.

Конечно, на 100% предсказать эту ситуацию нельзя, потому что очень много информации либо засекречено, либо недоступно в том режиме, в котором мы сейчас находимся в нынешнем состоянии, и приходится использовать вторичные данные, оценки, поэтому стопроцентных гарантий, конечно, дать тоже нельзя - пояснил эксперт.

По словам Харченко, проблемы с поврежденной энергоинфраструктурой в стране остаются, однако в последнее время сфокусированных именно на энергообъектах ударов со стороны рф не происходит. И это дает повод для оптимистичных прогнозов.

В Херсонской области вводят графики отключения света

Напомним

В начале июня в Киеве произошли отключения света из-за ночной атаки рф. Из-за обстрелов 2 167 семей на левом берегу столицы остались без света.