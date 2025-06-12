Ограничения электроснабжения для населения этим летом не прогнозируются – эксперт
Киев • УНН
Этим летом отключения электроэнергии для населения не ожидаются. Риски для бизнеса также маловероятны, если не будет массированных атак. Прогнозирует директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Ограничений электроснабжения для населения текущим летом в Украине не ожидается. Риски для бизнеса также маловероятны. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга, передает УНН.
Детали
По его словам, если ситуация с обстрелами из россии не ухудшится, лето удастся пройти без отключений света.
Я не ожидаю никаких ограничений в этом году, если не начнутся снова массированные атаки на энергетическую инфраструктуру. По меньшей мере из тех калькуляций, которые мы в Центре делали, из того, что мы считали, – ограничений для населения не должно быть, ограничения для бизнеса маловероятны. Потому что в целом тех мощностей, которые сейчас могут быть задействованы, должно хватать
Эксперт заметил, что в своем анализе он исходит из доступной информации. Дополнительные данные могут повлиять на прогноз.
Конечно, на 100% предсказать эту ситуацию нельзя, потому что очень много информации либо засекречено, либо недоступно в том режиме, в котором мы сейчас находимся в нынешнем состоянии, и приходится использовать вторичные данные, оценки, поэтому стопроцентных гарантий, конечно, дать тоже нельзя
По словам Харченко, проблемы с поврежденной энергоинфраструктурой в стране остаются, однако в последнее время сфокусированных именно на энергообъектах ударов со стороны рф не происходит. И это дает повод для оптимистичных прогнозов.
В Херсонской области вводят графики отключения света11.06.25, 18:22 • 2176 просмотров
Напомним
В начале июня в Киеве произошли отключения света из-за ночной атаки рф. Из-за обстрелов 2 167 семей на левом берегу столицы остались без света.