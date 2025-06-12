Обмеження електропостачання для населення цього літа не прогнозуються – експерт

Обмежень електропостачання для населення поточного літа в Україні не очікується. Ризики для бізнесу також є малоймовірними. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу, передає УНН.

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За його словами, якщо ситуація з обстрілами з росії не погіршиться, літо вдасться пройти без відключень світла.

Я не очікую жодних обмежень цього року, якщо не розпочнуться знову масовані атаки на енергетичну інфраструктуру. Щонайменше з тих калькуляцій, які ми в Центрі робили, з того, що ми рахували, – обмежень для населення не має бути, обмеження для бізнесу малоймовірні. Бо в цілому тих потужностей, які зараз можуть бути задіяні, має вистачати - сказав він.

Експерт зауважив, що в своєму аналізі він виходить з доступної інформації. Додаткові дані можуть вплинути на прогноз.

Звісно, на 100% передбачити цю ситуацію не можна, бо дуже багато інформації або засекречено, або недоступно в тому режимі, в якому ми зараз знаходимося нинішньому стані, і доводиться використовувати вторинні дані, оцінки, тому стовідсоткових гарантій, звісно, дати теж не можна - пояснив експерт.

За словами Харчення, проблеми з пошкодженою енергоінфраструктурою в країні залишаються, проте станнім часом сфокусованих саме на енергооб'єктах ударів з боку рф не відбувається. І це дає привід для оптимістичних прогнозів.

На Херсонщині вводять графіки відключення світла

Нагадаємо

На початку червня у Києві сталися відключення світла через нічну атаку рф. Через обстріли 2 167 родин на лівому березі столиці залишились без світла.