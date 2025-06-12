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Обмеження електропостачання для населення цього літа не прогнозуються – експерт

Київ • УНН

 • 606 перегляди

Цього літа відключення електроенергії для населення не очікуються. Ризики для бізнесу також малоймовірні, якщо не буде масованих атак. Прогнозує директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Обмеження електропостачання для населення цього літа не прогнозуються – експерт

Обмежень електропостачання для населення поточного літа в Україні не очікується. Ризики для бізнесу також є малоймовірними. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

За його словами, якщо ситуація з обстрілами з росії не погіршиться, літо вдасться пройти без відключень світла.

Я не очікую жодних обмежень цього року, якщо не розпочнуться знову масовані атаки на енергетичну інфраструктуру. Щонайменше з тих калькуляцій, які ми в Центрі робили, з того, що ми рахували, – обмежень для населення не має бути, обмеження для бізнесу малоймовірні. Бо в цілому тих потужностей, які зараз можуть бути задіяні, має вистачати

- сказав він.

Експерт зауважив, що в своєму аналізі він виходить з доступної інформації. Додаткові дані можуть вплинути на прогноз.

Звісно, на 100% передбачити цю ситуацію не можна, бо дуже багато інформації або засекречено, або недоступно в тому режимі, в якому ми зараз знаходимося нинішньому стані, і доводиться використовувати вторинні дані, оцінки, тому стовідсоткових гарантій, звісно, дати теж не можна 

- пояснив експерт.

За словами Харчення, проблеми з пошкодженою енергоінфраструктурою в країні залишаються, проте станнім часом сфокусованих саме на енергооб'єктах ударів з боку рф не відбувається. І це дає привід для оптимістичних прогнозів.

На Херсонщині вводять графіки відключення світла11.06.25, 18:22 • 2178 переглядiв

Нагадаємо

На початку червня у Києві сталися відключення світла через нічну атаку рф. Через обстріли 2 167 родин на лівому березі столиці залишились без світла.

Лілія Набока

Лілія Набока

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Україна
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