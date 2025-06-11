На Херсонщині вводять графіки відключення світла
Київ • УНН
Внаслідок пошкодження енергообладнання через удари окупантів, на Херсонщині вводять графіки відключень світла. Обленерго працює над формуванням чітких графіків погодинних відключень.
Після ударів окупантів на території Херсонської області пошкоджено енергетичне обладнання. Фахівці займаються відновленням, тим часом Обленерго формує чіткі графіки щодо погодинних відключень світла. Передає УНН із посиланням на сторінку Олександра Прокудіна у соцмережі.
Деталі
За даними керівництва області, ситуація в енергетичній системі Херсонщини - складна через знищення обладнання російськими ударами.
Наразі запроваджено графіки погодинних відключень світла.
АТ "Херсонобленерго" займається їх формуванням — завтра мають оприлюднити чіткі графіки.
Разом з тим, аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики докладають максимальних зусиль, щоб відновити електропостачання.
Нагадаємо
У Міненерго повідомили, що ситуація в енергосистемі стабільна, але влітку можливі відключення світла через російські удари. Втрати України становлять 10 ГВт генеруючих потужностей.