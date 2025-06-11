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В Херсонской области вводят графики отключения света

Киев • УНН

 • 628 просмотра

В результате повреждения энергооборудования из-за ударов оккупантов, в Херсонской области вводят графики отключений света. Облэнерго работает над формированием четких графиков почасовых отключений.

В Херсонской области вводят графики отключения света

После ударов оккупантов на территории Херсонской области повреждено энергетическое оборудование. Специалисты занимаются восстановлением, тем временем Облэнерго формирует четкие графики почасовых отключений света. Передает УНН со ссылкой на страницу Александра Прокудина в соцсети.

Детали

По данным руководства области, ситуация в энергетической системе Херсонщины - сложная из-за уничтожения оборудования российскими ударами.

В настоящее время введены графики почасовых отключений света.

АО "Херсоноблэнерго" занимается их формированием — завтра должны обнародовать четкие графики.

- информирует ОВА. 

Вместе с тем, аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы восстановить электроснабжение.

Напомним

В Минэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме стабильная, но летом возможны отключения света из-за российских ударов. Потери Украины составляют 10 ГВт генерирующих мощностей.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоЭкономика
Министерство энергетики Украины
Херсонская область
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