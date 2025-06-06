У Києві сталися відключення світла через нічну атаку рф

У Києві зафіксовано відключення електроенергії через нічну атаку рф, повідомили у п'ятницю в енергокомпанії ДТЕК, яка надає послугу у регіоні, пише УНН.

Через обстріли російських окупантів 2 167 родин лівого берега столиці залишились без електропостачання - повідомили в ДТЕК у соцмережах.

У компанії вказали, що роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку.

У Тернополі є влучання в об'єкти інфраструктури, частина міста без світла