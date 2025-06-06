У Києві сталися відключення світла через нічну атаку рф
Київ • УНН
Через обстріли 2 167 родин на лівому березі столиці залишились без світла. Влада працює над відновленням електропостачання.
У Києві зафіксовано відключення електроенергії через нічну атаку рф, повідомили у п'ятницю в енергокомпанії ДТЕК, яка надає послугу у регіоні, пише УНН.
Через обстріли російських окупантів 2 167 родин лівого берега столиці залишились без електропостачання
У компанії вказали, що роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку.
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