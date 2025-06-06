В Киеве произошли отключения света из-за ночной атаки рф
Киев • УНН
Из-за обстрелов 2 167 семей на левом берегу столицы остались без света. Власти работают над восстановлением электроснабжения.
В Киеве зафиксированы отключения электроэнергии из-за ночной атаки рф, сообщили в пятницу в энергокомпании ДТЭК, которая предоставляет услугу в регионе, пишет УНН.
Из-за обстрелов российских оккупантов 2 167 семей левого берега столицы остались без электроснабжения
В компании указали, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом.
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