В Киеве произошли отключения света из-за ночной атаки рф

В Киеве зафиксированы отключения электроэнергии из-за ночной атаки рф, сообщили в пятницу в энергокомпании ДТЭК, которая предоставляет услугу в регионе, пишет УНН.

Из-за обстрелов российских оккупантов 2 167 семей левого берега столицы остались без электроснабжения - сообщили в ДТЭК в соцсетях.

В компании указали, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом.

В Тернополе есть попадание в объекты инфраструктуры, часть города без света