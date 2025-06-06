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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
5 июня, 16:58 • 46201 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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В Киеве произошли отключения света из-за ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 1488 просмотра

Из-за обстрелов 2 167 семей на левом берегу столицы остались без света. Власти работают над восстановлением электроснабжения.

В Киеве произошли отключения света из-за ночной атаки рф

В Киеве зафиксированы отключения электроэнергии из-за ночной атаки рф, сообщили в пятницу в энергокомпании ДТЭК, которая предоставляет услугу в регионе, пишет УНН.

Из-за обстрелов российских оккупантов 2 167 семей левого берега столицы остались без электроснабжения

- сообщили в ДТЭК в соцсетях.

В компании указали, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом.

В Тернополе есть попадание в объекты инфраструктуры, часть города без света06.06.25, 05:43 • 3012 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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