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Официально: Трамп отпразднует юбилей армии США и свое 79-летие масштабным парадом

Киев • УНН

 • 116 просмотра

В Вашингтоне 14 июня пройдет военный парад в честь 250-летия армии США и дня рождения Трампа. Мероприятие будет включать парад, фейерверк и фестиваль с военной техникой.

Официально: Трамп отпразднует юбилей армии США и свое 79-летие масштабным парадом

Президент США Дональд Трамп проведет военный парад в честь 250-летия армии США, а также своего собственного 79-летия 14 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как отмечается в заявлении армии США, мероприятие будет включать в себя "зрелищный фейерверк, парад и однодневный фестиваль в Национальном торговом центре". В параде примут участие около 6600 солдат, а также 150 военных машин и 50 самолетов.

На фестивале состоятся показы армейской техники, военные показательные выступления, музыкальные выступления и соревнования по фитнесу. Учитывая важность вехи в 250 лет, армия изучает варианты сделать празднование еще более масштабным, с большим количеством демонстраций возможностей, дополнительными демонстрациями оборудования и большим взаимодействием с общественностью

- рассказали в армии США.

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Издание указывает, что Трамп очень хотел принять военный парад еще с момента посещения парада ко Дню взятия Бастилии в Париже во время своего первого срока.

Но городские власти в Вашингтоне предупредили, что тяжелые военные машины могут повредить городские улицы, а цена в десятки миллионов долларов стала политической ответственностью

- говорится в статье.

Авторы добавили, что последний крупный военный парад в столице США состоялся в 1991 году в честь окончания войны в Персидском заливе.

Напомним

Накануне Associated Press сообщило, что планы относительно возможного военного парада, посвященного 250-й годовщине армии Соединенных Штатов, которая совпадает с днем рождения президента США Дональда Трампа, предусматривают участие более 6600 солдат, не менее 150 транспортных средств и 50 вертолетов.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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