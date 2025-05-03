Офіційно: Трамп відсвяткує ювілей армії США та своє 79-річчя масштабним парадом

Президент США Дональд Трамп проведе військовий парад на честь 250-річчя армії США, а також свого власного 79-річчя 14 червня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається у заяві армії США, захід включатиме "видовищний феєрверк, парад і одноденний фестиваль у Національному торговому центрі". У параді візьмуть участь близько 6600 солдатів, а також 150 військових машин і 50 літаків.

На фестивалі відбудуться покази армійської техніки, військові показові виступи, музичні виступи та змагання з фітнесу. Враховуючи важливість віху в 250 років, армія вивчає варіанти зробити святкування ще масштабнішим, з більшою кількістю демонстрацій можливостей, додатковими демонстраціями обладнання та більшою взаємодією з громадою