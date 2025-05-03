Офіційно: Трамп відсвяткує ювілей армії США та своє 79-річчя масштабним парадом
Київ • УНН
У Вашингтоні 14 червня пройде військовий парад на честь 250-річчя армії США та дня народження Трампа. Захід включатиме парад, феєрверк та фестиваль з військовою технікою.
Президент США Дональд Трамп проведе військовий парад на честь 250-річчя армії США, а також свого власного 79-річчя 14 червня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.
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Як зазначається у заяві армії США, захід включатиме "видовищний феєрверк, парад і одноденний фестиваль у Національному торговому центрі". У параді візьмуть участь близько 6600 солдатів, а також 150 військових машин і 50 літаків.
На фестивалі відбудуться покази армійської техніки, військові показові виступи, музичні виступи та змагання з фітнесу. Враховуючи важливість віху в 250 років, армія вивчає варіанти зробити святкування ще масштабнішим, з більшою кількістю демонстрацій можливостей, додатковими демонстраціями обладнання та більшою взаємодією з громадою
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Видання вказує, що Трамп дуже хотів прийняти військовий парад ще з моменту відвідування параду до Дня взяття Бастилії в Парижі під час свого першого терміну.
Але міська влада у Вашингтоні попередила, що важкі військові машини можуть пошкодити міські вулиці, а ціна в десятки мільйонів доларів стала політичною відповідальністю
Автори додали, що останній великий військовий парад у столиці США відбувся в 1991 році на честь закінчення війни в Перській затоці.
Нагадаємо
Напередодні Associated Press повідомило, що плани щодо можливого військового параду, присвяченого 250-й річниці армії Сполучених Штатів, яка співпадає з днем народження президента США Дональда Трампа, передбачають участь понад 6600 солдатів, щонайменше 150 транспортних засобів та 50 гелікоптерів.
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