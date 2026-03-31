Офис Генпрокурора сообщил о новом подозрении российскому певцу николаю баскову

Прокуроры Офиса Генерального прокурора объявили новое подозрение гражданину рф николаю баскову – эстрадному и оперному исполнителю, которого подозревают в системной поддержке вооруженной агрессии против Украины. Соответствующее подозрение обнародовано на сайте Офиса Генерального прокурора, сообщает УНН.

Детали

По данным следствия, с 2014 года он открыто поддерживал оккупацию украинских территорий, а после начала полномасштабного вторжения в 2022 году активизировал свое участие в пропаганде в пользу российских властей и армии.

Контекст

Первое подозрение в рамках уголовного производства было сообщено баскову в марте 2022 года. Обвинения были выдвинуты по ч.2. ст. 110 УК Украины – публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенные по предварительному сговору лиц, соединенные с разжиганием национальной розни.

Новое подозрение

Сегодня Офис Генпрокурора обнародовал новое подозрение российскому певцу. В документе говорится о финансировании действий, направленных на изменение государственной границы, публичных призывах к агрессивной войне и распространении материалов, оправдывающих агрессию рф.

По данным следствия, басков регулярно распространял пропагандистские месседжи на российских телеканалах, в социальных сетях, во время концертов и интервью. В своих публичных выступлениях он оправдывал агрессию рф, продвигал нарративы о "законности" вторжения и необходимости изменения границ Украины.

Также установлено, что артист делал заявления с враждебной риторикой в отношении Украины и распространял манипулятивные утверждения об исторической принадлежности украинских территорий.

Кроме того, по данным следствия, басков заявлял о намерении финансово поддерживать российских военных и впоследствии реализовал это, передав им значительные суммы средств.

Досудебное расследование осуществляли следователи СБУ при оперативном сопровождении соответствующих подразделений. Санкциями статей, по которым баскову предъявлены обвинения, предусмотрены длительные сроки заключения.

В Офисе Генерального прокурора отмечают, что продолжают документировать преступления, связанные с пропагандой войны и информационной поддержкой государства-агрессора.

Напомним

дмитрий певцов, актер и депутат госдумы рф, заочно приговорен к 10 годам заключения в Украине. Он признан виновным по трем статьям УК Украины, включая пропаганду войны и посягательство на территориальную целостность.