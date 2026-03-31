Офіс Генпрокурора повідомив про нову підозру російському співаку миколі баскову

Київ • УНН

 • 1380 перегляди

російського співака підозрюють у фінансуванні зміни кордонів України та пропаганді війни. Слідство встановило факти передачі грошей військовим рф.

Офіс Генпрокурора повідомив про нову підозру російському співаку миколі баскову

Прокурори Офісу Генерального прокурора оголосили нову підозру громадянину рф миколі баскову - естрадному та оперному виконавцю, якого підозрюють у системній підтримці збройної агресії проти України. Відповідна підозра оприлюднена на сайті Офісу Генерального прокурора, повідомляє УНН.

Деталі

За даними слідства, з 2014 року він відкрито підтримував окупацію українських територій, а після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році активізував свою участь у пропаганді на користь російської влади та армії.

Контекст

Перша підозра у рамках кримінального провадження була повідомлена баскову у березні 2022 року. Обвинувачення були висунуті за ч.2. ст. 110 ККУ - публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинене за попередньою змовою осіб, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі.

Нова підозра

Сьогодні Офіс Генпрокурора оприлюднив нову підозру російському співакові. У документі йдеться про фінансування дій, спрямованих на зміну державного кордону, публічні заклики до агресивної війни та поширення матеріалів, що виправдовують агресію рф.

За даними слідства басков регулярно поширював пропагандистські меседжі на російських телеканалах, у соціальних мережах, під час концертів та інтерв’ю. У своїх публічних виступах він виправдовував агресію рф, просував наративи про "законність" вторгнення та необхідність зміни кордонів України.

Також встановлено, що артист робив заяви з ворожою риторикою щодо України та поширював маніпулятивні твердження про історичну приналежність українських територій.

Крім того, за даними слідства, басков заявляв про намір фінансово підтримувати російських військових і згодом реалізував це, передавши їм значні суми коштів.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СБУ за оперативного супроводу відповідних підрозділів. Санкціями статей, за якими баскову висунуті обвинувачення, передбачено тривалі терміни ув’язнення.

В Офісі Генерального прокурора зазначають, що продовжують документувати злочини, пов’язані з пропагандою війни та інформаційною підтримкою держави-агресора.

Нагадаємо

дмитра пєвцова, актора та депутата держдуми рф, заочно засуджено до 10 років ув'язнення в Україні. Його визнано винним за трьома статтями КК України, включаючи пропаганду війни та посягання на територіальну цілісність.

