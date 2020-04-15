Выздоровел первый заболевший на COVID-19 в Харьковской области

“В области официально подтверждено +11 случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших — 5 подтверждений подозрений на коронавирус и 6 исследованных пневмоний. Сейчас лабцентром обработано около 80% образцов больных пневмонией, поступивших из больниц”, — пишет он.

По словам Кучера, большая часть из 11 подтвержденных заболевших — жители Харькова. Также COVID-19 обнаружен у жителей Балаклейского, Валковского, Дергачевского и Харьковского районов. 1 заболевший — военнослужащий.

“1 человек выздоровел. Та, что была первой, которая заболела. И, к сожалению, один человек умер”, — добавляет он.

Председатель Харьковской ОГА сообщает, что больной был 71 год, она была госпитализирована с двусторонней пневмонией в Валковского ЦРБ. Была в тяжелом состоянии на ИВЛ. Дважды экспресс-тест показал отрицательный результат, ПЦР-исследование показало коронавирус. Женщина имела сопутствующие заболевания — в частности, кардиосклероз, гипертонию и сахарный диабет.

“25 марта подтвержденных случаев (23 — больных на данный момент), 21 человек госпитализирован, 2 — на самоизоляции. Среди подозрений — 18 человек госпитализированы, 10 — на самоизоляции”, — отмечает Кучер.

Так, за весь период регистрации в области зафиксировано 79 случаев подозрения на COVID-19 (+9 новых подозрений за последние сутки), из них: 25 случаев подтверждено; 26 опровергнуто; 1 больной выздоровел; 1 больная умерла.

Напомним, на Харьковщине состоянию на 14 апреля было зафиксировано 14 случаев заболевания. В то время ни одно лицо не выздоровела и не умер.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине 9:00 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки приблизился к 400 случаев, один из самых высоких значений.