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На Харківщині за добу підтвердили три випадки захворювання на COVID-19

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Харківщині за останню добу у трьох людей підтвердили захворювання на COVID-19, всього в області зафіксовано 14 випадків захворювання. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"За останню добу підтверджено 3 випадки захворювання на COVID-19 у жителів Харкова. Люди госпіталізовані, не в тяжкому стані", - пише він.

Кучер зазначає, що в одному з випадків встановлено коло контактних осіб, по інших двох – робота триває.

"Отже, маємо такий підсумок. За весь період реєстрації в регіоні – 70 випадків підозри на COVID-19 (+10 за останню добу), з них: 14 підтверджено, 26 спростовано. Жодна особа не одужала та не померла", - додав він.

Голова Харківської ОДА також заявив, що в 11-місячної дитинки підозру на коронавірус спростовано.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 14 квітня зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 98 летальні. Приріст випадків за добу - 270, що менше, ніж показник добою раніше.

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