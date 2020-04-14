В Харьковской области за сутки подтвердили три случая заболевания COVID-19

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Харьковской области за последние сутки у трех человек подтвердили заболевание COVID-19, всего в области зафиксировано 14 случаев заболевания. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на своей странице в Facebook, передает УНН.