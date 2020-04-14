В Харьковской области за сутки подтвердили три случая заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Харьковской области за последние сутки у трех человек подтвердили заболевание COVID-19, всего в области зафиксировано 14 случаев заболевания. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на своей странице в Facebook, передает УНН.
"За последние сутки подтверждено 3 случая заболевания COVID-19 у жителей Харькова. Люди госпитализированы, не в тяжелом состоянии", - пишет он.
Кучер отмечает, что в одном из случаев установлен круг контактных лиц, по другим двум - работа продолжается.
"Итак, имеем такой результат. За весь период регистрации в регионе - 70 случаев подозрения на COVID-19 (+10 за последние сутки), из них: 14 подтверждено, 26 опровергнуто. Никто не выздоровел и не умер", - добавил он.
Глава Харьковской ОГА также заявил, что у 11-месячного ребенка подозрение на коронавирус опровергнуто.
Напомним, в Украине на 9 часов 14 апреля зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 летальных. Прирост случаев за сутки - 270, что меньше показателя сутками ранее.