Одужав перший захворілий на COVID-19 у Харківській області
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Харківщині зареєстровано 25 випадків захворювання на COVID-19. За останню добу одна людина вилікувалась та одна людина помера. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“В області офіційно підтверджено +11 випадків захворювання на COVID-19. Серед захворілих — 5 підтверджень підозр на коронавірус та 6 досліджених пневмоній. Наразі лабцентром опрацьовано близько 80% зразків хворих на пневмонію, які надійшли з лікарень”, — пише він.
За словами Кучера, більша частина з 11 підтверджених захворілих — мешканці Харкова. Також COVID-19 виявлений у мешканців Балаклійського, Валківського, Дергачівського та Харківського районів. 1 захворілий — військовослужбовець.
“1 людина одужала. Та, що була першою, яка захворіла. І, на жаль, одна людина померла”, — додає він.
Голова Харківської ОДА повідомляє, що хворій був 71 рік, госпіталізована з двобічною пневмонією до Валківської ЦРЛ. Була в тяжкому стані на ШВЛ. Двічі експрес-тест показав негативний результат, ПЛР-дослідження виявило коронавірус. Жінка мала супутні захворювання — зокрема, кардіосклероз, гіпертонію та цукровий діабет.
“3 25 підтверджених випадків (23 — хворих наразі), 21 людина госпіталізована, 2 — на самоізоляції. Серед підозр — 18 людей госпіталізовано, 10 — на самоізоляції”, — відмічає Кучер.
Так, за весь період реєстрації в області зафіксовано 79 випадків підозри на COVID-19 (+9 нових підозр за останню добу), з них: 25 випадків підтверджено; 26 спростовано; 1 хворий одужав; 1 хвора померла.
Нагадаємо, на Харківщині станом на 14 квітня було зафіксовано 14 випадків захворювання. На той час жодна особа не одужала та не померла.
Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні на 9 годину 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу наблизився до 400 випадків, одне з найвищих значень.