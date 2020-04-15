Одужав перший захворілий на COVID-19 у Харківській області

КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Харківщині зареєстровано 25 випадків захворювання на COVID-19. За останню добу одна людина вилікувалась та одна людина помера. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.