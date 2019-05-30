Одну из задержанных крымскотатарских активисток отпустили

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 19248 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 41609 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 60222 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 75463 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119689 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110866 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137235 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144546 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130084 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130164 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Одну из задержанных крымскотатарских активисток отпустили

Одну из задержанных крымскотатарских активисток отпустили

Киев  •  УНН

 • 11185 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Одну из задержанных крымскотатарских активисток - Мумине Салиеву - отпустили. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН.

"Мумине Салиева вышла", - написал адвокат.

Кроме того, он сообщил, что другая активистка - Лутфие Зудиева - до сих пор содержится в МВД ЦПЭ (Центр противодействия екстримизму - ред.) оккупированного Крыма.

Напомним, в оккупированном Крыму российские силовики задержали двух крымскотатарских активисток, правозащитниц Лутфие Зудиеву и Мумине Салиеву.

Так, Лутфие Зудиеву задержали по обвинению в. 20.3 КоАП РФ. Демонстрация запрещенной символики.

Данная статья предусматривает административный арест.

Позже стало известно о задержании в Бахчисарае еще одной правозащитницы - Мумине Салиевой.

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