Одну из задержанных крымскотатарских активисток отпустили
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Одну из задержанных крымскотатарских активисток - Мумине Салиеву - отпустили. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН.
"Мумине Салиева вышла", - написал адвокат.
Кроме того, он сообщил, что другая активистка - Лутфие Зудиева - до сих пор содержится в МВД ЦПЭ (Центр противодействия екстримизму - ред.) оккупированного Крыма.
Напомним, в оккупированном Крыму российские силовики задержали двух крымскотатарских активисток, правозащитниц Лутфие Зудиеву и Мумине Салиеву.
Так, Лутфие Зудиеву задержали по обвинению в. 20.3 КоАП РФ. Демонстрация запрещенной символики.
Данная статья предусматривает административный арест.
Позже стало известно о задержании в Бахчисарае еще одной правозащитницы - Мумине Салиевой.