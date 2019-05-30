Одну із затриманих кримськотатарських активісток відпустили
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Одну із затриманих кримськотатарських активісток - Муміне Салієву - відпустили. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Еміль Курбедінов, передає УНН.
"Муміне Салієва вийшла", - написав адвокат.
Крім того, він повідомив, що інша активістка - Лутфіє Зудієва - досі утримується в МВС ЦПЕ (Центр протидії екстримізму - ред.) окупованого Криму.
Нагадаємо, в окупованому Криму російські силовики затримали двох кримськотатарських активісток, правозахисниць Лутфіє Зудіеву і Муміне Салієву.
Так, Лутфіє Зудієву затримали за звинуваченням ст. 20.3 КпАП РФ. Демонстрація забороненої символіки.
Дана стаття передбачає адміністративний арешт.
Пізніше стало відомо про затримання в Бахчисараї ще однієї правозахисниці - Муміне Салієвої.