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Одну із затриманих кримськотатарських активісток відпустили

Одну із затриманих кримськотатарських активісток відпустили

Київ • УНН

 • 11189 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Одну із затриманих кримськотатарських активісток - Муміне Салієву - відпустили. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Еміль Курбедінов, передає УНН.

"Муміне Салієва вийшла", - написав адвокат.

Крім того, він повідомив, що інша активістка - Лутфіє Зудієва - досі утримується в МВС ЦПЕ  (Центр протидії екстримізму - ред.) окупованого Криму.

Нагадаємо, в окупованому Криму російські силовики затримали двох кримськотатарських активісток, правозахисниць Лутфіє Зудіеву і Муміне Салієву. 

Так, Лутфіє Зудієву затримали за звинуваченням ст. 20.3 КпАП РФ. Демонстрація забороненої символіки.

Дана стаття передбачає адміністративний арешт. 

Пізніше стало відомо про затримання в Бахчисараї ще однієї правозахисниці - Муміне Салієвої.

Українські Національні Новини

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