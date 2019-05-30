У Криму силовики затримали двох актівісток - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В окупованому Криму російські силовики затримали двох кримськотатарських активісток, правозахисниць Лутфіє Зудіеву і Муміне Салієву. Про це повідомляє адвокат Еміль Кубедінов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Щойно стало відомо про затримання співробітниками ЦПЕ правозахисниці - Лутфіє Зудіевої за звинуваченням ст. 20.3 КпАП РФ. Демонстрація забороненої символіки", - написав адвокат близько 15:00 за Києвом.
За його словами, дана стаття передбачає адміністративний арешт. Курбедінов стверджує, що активістку відвезли до Сімферополя.
Пізніше, за словами Курбедінова, стало відомо про затримання в Бахчисараї ще однієї правозахисниці - Муміне Салієвої.
Як повідомляв УНН, за перші три місяці 2019 року в окупованому Криму зафіксовано 52 випадки затримання, з них 41 - щодо кримських татар.